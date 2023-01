Ucraina, ex comandante Wagner pro Russia ha chiesto asilo in Norvegia

Il ventiseienne Andrey Medvedev, ex comandante del gruppo di mercenari russi Wagner, impegnati nella guerra in Ucraina, ha chiesto asilo alla Norvegia. Il soldato, che aveva iniziato una collaborazione di quattro mesi con il battaglione lo scorso luglio, vedendosi rinnovato il contratto senza il suo consenso, si era recato a San Pietroburgo per consegnare il proprio distintivo, diventando di fatto disertore.

L'appartenenza di Medvedev alla Wagner è stata confermata dallo stesso comandante Yevgeny Prigozhin, che ha definito il ventiseienne, nel frattempo fuggito in Norvegia e arrestato nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, un uomo "molto pericoloso".