Zelensky: "Non sono sicuro che Putin sia ancora vivo"

L’intervento del presidente ucraino al World Economic Forum: "Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente russo sia davvero lui”. La replica del Cremlino: “Preferirebbe che non esistesse né la Russia né Putin, ma entrambi sono per lui un grosso problema”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato di non sapere con chi parlare in Russia per quanto riguarda i negoziati di pace perché "non è sicuro che Vladimir Putin sia ancora vivo" (GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA). Parlando in video collegamento ad un incontro con la stampa, a margine del World Economic Forum, il leader ucraino si è chiesto se fosse Putin "a prendere le decisioni" in Russia, sottintendendo che nella recente visita a San Pietroburgo invece di Putin avrebbe potuto esserci una controfigura. "Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente russo sia davvero lui", ha risposto Zelensky a una domanda sulla possibilità di colloqui di pace.