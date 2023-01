Prosegue a Davos, in Svizzera, il World Economic Forum. Dopo l'intervento di ieri, è tornato a parlare in videoconferenza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Il nostro obiettivo è liberare tutti i nostri territori. La Crimea è la nostra terra, il nostro territorio, il nostro mare e le nostre montagne. Dateci le vostre armi e riavremo la nostra terra". Poi, riguardo l'indagine sull'elicottero caduto vicino a Kiev la provocato la morte del ministro degli Interni ucraino e di altre 13 persone, ha aggiunto: "Sono al vaglio diverse teorie e non sono autorizzato a parlare delle diverse ipotesi finché le indagini non saranno completate". E interpellato sui colloqui di pace ha risposto: "Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente russo, che a volte appare contro il chroma key, sia davvero lui". A Davos è arrivata anche Greta Thunberg, insieme a a Vanessa Nakate, Helena Gualinga e Luisa Neubauer: i top-manager dell'energia "sapevano da decenni che i combustibili fossili causano catastrofici cambiamenti climatici", hanno "ingannato" i politici e il pubblico, e se non cambieranno direzione saranno "chiamati alle loro responsabilità con azioni legali", si legge nella lettera aperta delle giovani attiviste.