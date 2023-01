Davos 2023, torna il World Economic Forum: ospiti e programma

L’ultima edizione invernale in presenza era stata a gennaio 2020, poco prima dell’inizio della pandemia di Covid. Oltre 2.700 i leader attesi, fra cui - forse - il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, 57 i ministri delle Finanze e 17 i banchieri centrali. L'Italia, meno presente da qualche anno, a livello istituzionale si limiterebbe a inviare il ministro dell'Istruzione Valditara, anche se ci sono interventi ancora tenuti in segreto dal Wef e possibili cambiamenti in corsa ascolta articolo Condividi

Il World Economic Forum a Davos torna, dal 16 al 20 gennaio, con l’edizione 2023: la prima in presenza e in versione invernale da gennaio 2020. Un “Wef23” con numeri da record, oltre 2.700 i leader previsti, e massicce misure di sicurezza visto che nella città svizzera è atteso - ma non ancora confermato - anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oltre ai vertici dell’intelligence Usa e dell’Fbi. Presenti le istituzioni europee, mentre la delegazione italiana, con la rinuncia del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per sopraggiunti impegni, si assottiglia.

Chi ci sarà e chi no approfondimento Il Parlamento europeo ha compiuto 70 anni. La storia in 10 foto Oltre ai 2.700 leader, sono senza precedenti anche i ben 57 ministri delle Finanze e massiccio è l'afflusso di banchieri centrali, 17, con una rappresentanza forte di capi di stato e governo europei: dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen al vice Valdis Dombrovskis, dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola fino ai commissari Gentiloni (Affari economici), Hahn (Bilancio), Simson (Energia) e alla numero uno della Bce Christine Lagarde, che parlerà venerdì 20 a un panel con la presidente del Fmi, Kristalina Georgieva. Se la Germania vedrà uno “special address” del cancelliere Scholz circondato dal suo vice Habeck, dal presidente della Bundesbank, dal ministro delle Finanze Lindner e ben otto ulteriori figure pubbliche, la Francia arriverà con sei ministri fra cui Le Maire (Economia). L'Italia, per la verità meno presente da qualche anno, a livello istituzionale si limiterebbe (ma ci sono interventi ancora tenuti in segreto dal Wef e possibili cambiamenti in corsa) al ministro dell'Istruzione Valditara. Gli Usa avranno una delegazione mirata (notare in particolare l'arrivo della rappresentante per il Commercio Katherine Tai e dell'omologo cinese). Il Brasile manderà la ministra Silva che promette di riprendere la lotta alla deforestazione col plauso dell'inviato Usa per il clima Kerry. E oltre agli ucraini ci saranno i vertici di governo di Polonia e dei Baltici, che spingono per un atteggiamento da “falco” contro Mosca, assente non invitata a Davos, come l'Iran.

Le corporation approfondimento Nel 2023 recessione sempre più probabile, che anno sarà in 5 grafici Una moltitudine di problemi globali che il Wef traduce con "frammentazione", ossia la minaccia alla cooperazione globale di cui l'organizzazione ginevrina punta a essere catalizzatore. In cima c'è il rischio di recessione globale come priorità, rilanciare investimenti globali e commercio. Un tema caro ai vertici delle tantissime corporation che parteciperanno: non solo big come Amazon e Intel, ma anche il ritorno dei capi delle grandi banche d'affari fra cui Goldman, Jp Morgan e Blackrock. Enel ed Eni sono attese, così come il Ceo di Unicredit Andrea Orcel, mentre non è confermata la presenza dell'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina.