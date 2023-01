Birol: svolta rinnovabili serve per la sicurezza

"Il principale motore a favore di fonti energetiche 'proprie', come l'eolico, il solare, in nucleare, non è più l'ambiente ma la sicurezza energetica". E se oggi il rapporto fra gli investimenti nelle fonti fossili e quelli nelle rinnovabili è 1 contro 1,5, "dovrà salire a 1 contro 9", un dato che richiederà un enorme sforzo di finanziamento da parte dei Paesi avanzati a favore "dei Paesi emergenti, dove il costo del capitale è molto più alto". A dirlo è Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'Energia, durante un panel a Davos. "Nel 2030, vale a dire domani, una vettura su due venduta negli Usa, in Europa e in Cina sarà elettrica".