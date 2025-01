Vacanze, perché prenotare a gennaio e quanto si risparmia

L'espressione "early bird" deriva dal proverbio inglese “The early bird catches the worm” ovvero: chi si alza presto prende il verme. Un detto antico che incoraggia l'agire tempestivamente per ottenere vantaggi, diventato un modo di dire moderno usato nel settore del turismo per prendere al volo i viaggi più convenienti. Ed ecco che a gennaio, il mese dei saldi, fioccano sconti fino al 40% per viaggi programmati più lontano nel tempo e che diminuiscono man mano che ci si avvicina alla data di partenza.