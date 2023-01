Scuola, il ministro Valditara spinge sui docenti tutor: cosa faranno

6/11 ©Ansa

Riguardo a quante ore saranno dedicate al nuovo modello e ai numeri, il ministro ha detto: "Immaginiamo un percorso sia curricolare che extracurricolare perché dobbiamo usare fondi, Pnrr e altri. Abbiamo stimato il numero dei tutor. Non sono i 360mila che cita la Gilda. In quella cifra sono incluse anche le primarie, che invece non sono state ricomprese perché riteniamo per il momento di non toccare le elementari. E, tra l'altro, non c'è bisogno di avere un tutor in ogni classe di secondaria di I e II grado"