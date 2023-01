Famiglia finlandese scappa da Siracusa, la mamma: scuola inadeguata

La famiglia finlandese, complice la possibilità di lavorare da remoto anche per il marito, Information Technology Manager, ha abbracciato in tutto e per tutto lo stile di vita siciliano, iscrivendo anche i figli nelle scuole del posto. Ed è proprio la delusione nei confronti del sistema scolastico italiano, ad aver spinto dopo pochi mesi i Mattsson a lasciare Siracusa per fare ritorno in Spagna, in cui la famiglia ha già vissuto in passato.

La lettera aperta della mamma

approfondimento

Scuola, oggi iscrizioni al via per il nuovo anno

La Mattsson però, prima di salutare la Sicilia ha inviato una lettera aperta al giornale online "Siracusa News", in cui ha espresso tutti i punti di criticità riscontrati dai suoi figli nelle scuole italiane. "Volevamo sperimentare il vostro clima e la vostra cultura fantastici, ma purtroppo il nostro soggiorno non è andato come previsto", scrive la donna all'inizio della sua missiva.

"Il sistema scolastico è così povero. - continua la donna - I miei dubbi sono iniziati dal primo giorno che ho messo piede a scuola per l’iscrizione: il rumore delle classi era così forte che mi chiesi come diavolo fosse possibile concentrarsi con quel frastuono".

Altra criticità considerata insopportabile dalla pittrice è la carenza di attività ludiche e motorie per gli alunni tra una lezione e l'altra. "In Finlandia, gli studenti hanno una pausa di 15 minuti tra una lezione e l’altra, e lasciano l’aula per giocare insieme nel giardino/patio", mentre in Italia "la giornata scolastica si trascorre sulla stessa sedia dalla mattina fino a quando non si ritorna a casa", senza considerare gli effetti molto positivi che il movimento all'aria aperta comporta per i bambini, sia in termini di salute che dal punto di vista dei risultati scolastici.

Lo stesso problema si verifica anche negli asili, con i giardini delle scuole dell'infanzia che sono sprovvisti delle attrezzature per permettere ai bambini di divertirsi e giocare.