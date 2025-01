Slittano le nozze Ita-Lufthansa, ancora qualche giorno per il closing

I primi passi del futuro assetto societario



La scorsa settimana, l'agenzia tedesca Dpa aveva indicato il 13 gennaio come possibile data per il completamento dell'operazione, ma né Lufthansa né Ita Airways hanno rilasciato conferme ufficiali. Ora si ipotizza un possibile rinvio al 15 gennaio. Il primo passo verso il nuovo assetto societario sarà rappresentato dall'assemblea degli azionisti, durante la quale si procederà alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione, che passerà da 3 a 5 membri, con Joerg Eberhart che sarebbe in pole per assumere il ruolo di amministratore delegato.



Verso acquisizione totale di Ita entro il 2033



Secondo quanto dichiarato dal Ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, in un’intervista alla Frankfurter Allgemeine, Lufthansa stima che nei prossimi anni la partecipazione in Ita-Airways aumenterà gli utili del gruppo aereo di centinaia di milioni di euro. "Ita è la più grande acquisizione nella storia di Lufthansa. Senza aspettative di un contributo agli utili a nove cifre, non avremmo intrapreso questa operazione", ha spiegato Spohr. L’obiettivo finale del gruppo tedesco è acquisire il 100% di Ita Airways, ma l'aumento della partecipazione non è previsto per il 2025. “È nel nostro interesse mantenere il governo italiano a bordo nei prossimi mesi”, ha aggiunto. L'acquisizione dovrebbe portare Lufthansa a detenere il 90% di Ita entro il 2027 e il 100% entro il 2033, per un investimento complessivo di 829 milioni di euro.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24