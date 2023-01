Guerra in Ucraina, Putin: "Vittoria della Russia è inevitabile"

Il presidente russo, Vladimir Putin , ha assicurato di non avere "dubbi" a proposito della vittoria della Russia nell'offensiva in Ucraina ( AGGIORNAMENTI LIVE ). Una vittoria "è garantita, non ne dubito", ha detto, visitando una fabbrica di armi a San Pietroburgo e parlando agli operai. E quello che aiuterà la Russia, ha aggiunto, "è l'unità del popolo russo, il coraggio e l'eroismo dei nostri soldati. E naturalmente, il lavoro del nostro settore militare e industriale".

"Fatto di tutto per risolvere situazione Donbass con mezzi pacifici"

approfondimento

Prima, in un incontro con i veterani della Grande Guerra Patriottica e dell'assedio di Leningrado, Putin ha affermato che la Russia ha fatto di tutto per risolvere la situazione nel Donbass con mezzi pacifici. "Abbiamo resistito a lungo, abbiamo cercato di negoziare a lungo. A quanto pare, siamo stati solo ingannati - ha detto il leader russo - Non è la prima volta che ci succede. Ciononostante, abbiamo fatto del nostro meglio per risolvere la situazione con mezzi pacifici. Ora è diventato ovvio che questo era per definizione impossibile".