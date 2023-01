Russia, Putin firma decreto per risarcimento a famiglie soldati morti

Il presidente russo ha promesso cinque milioni di rubli (circa 66mila euro) per i parenti dei militari deceduti e tre milioni per chi è rimasto ferito

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi un decreto riguardante i risarcimenti ai feriti e alle famiglie dei soldati morti nella guerra in Ucraina. Il provvedimento, in cui il conflitto continua ad essere definito "operazione militare speciale", prevede il pagamento di cinque milioni di rubli (circa 66mila euro) alla famiglia di ogni militare russo ucciso su suolo ucraino e tre milioni di rubli a ciascuno dei feriti. Prende così corpo, con un atto ufficiale, la politica di risarcimenti promessa a più riprese dal leader russo nel corso delle varie fasi del conflitto (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).