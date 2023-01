L'Ucraina afferma che sarebbero almeno 400 le vittime nella base militare russa del Donbass. Ma Mosca smentisce: "Uccisi in 63". Nella notte nuovi bombardamenti nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. Le bombe russe intanto continuano a colpire Kiev e diversi oblast ucraini, con l'antiaerea entrata in funzione nella capitale. Le autorità di Kiev esortano i residenti a ridurre il consumo di elettricità perché gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche, per il terzo giorno consecutivo, hanno causato molti danni.L'Ue annuncia nuovi aiuti. Il presidente ucraino Zelensky torna a puntare il dito contro la strategia russa e a mettere in guardia dal pericolo di nuovi, massicci attacchi: "Sono passati solo due giorni dall'inizio dell'anno e il numero di droni iraniani abbattuti sull'Ucraina è già superiore a 80". "Questo numero potrebbe aumentare nel prossimo futuro", spiega, "ci risulta che la Russia stia pianificando un attacco prolungato con gli Shahed. Potrebbe puntare sull'esaurimento della nostra gente, della nostra difesa aerea, del nostro settore energetico".

