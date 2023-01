Durante il discorso di fine anno, Vladimir Putin è apparso con alle spalle un gruppo di soldati. Tra loro, però, gli occhi più attenti hanno individuato alcuni volti già noti di persone che, in passato e in altri contesti, sono apparse nelle foto insieme al presidente russo. Tra tutti spicca la donna bionda alla sinistra di Putin : ora è nei panni di un soldato ma in altre occasioni è stata anche un marinaio, una devota religiosa, la madre di un soldato caduto in guerra. Ma di chi si tratta? Per alcuni è una controfigura, una comparsa usata per propaganda politica. Per altri, invece, si tratta di un bodyguard, un membro del ristretto gruppo di sicurezza composto da fedelissimi dello zar.