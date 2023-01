Russia, rabbino capo in esilio dalla Spagna: "Ebrei lascino il Paese"

"Quando guardiamo alla storia russa, ogni volta che il sistema politico si è trovato in difficoltà, il governo ha cercato di reindirizzare la rabbia e lo scontento delle masse verso le comunità ebraiche", ha spiegato Pinchas Goldischmidt, che ha lasciato il Paese per andare in Spagna, dopo essersi rifiutato di sostenere l'invasione dell'Ucraina

Il rabbino capo di Mosca, in esilio all'estero dallo scorso luglio, Pinchas Goldschmidt, sollecita gli ebrei a lasciare la Russia fino a che ancora possono farlo prima che siano considerati come i capri espiatori della crisi che si abbatterà sul Paese in conseguenza all'invasione dell'Ucraina. Il 25-30 per cento degli ebrei residenti in Russia fino allo scorso febbraio ha già lasciato il Paese o intende farlo, anche se il costo di un biglietto aereo Mosca Tel Aviv è dell'equivalente di duemila dollari. Sempre lo scorso luglio, il governo russo ha chiuso gli uffici russi dell'Agenzia ebraica, l'organizzazione non governativa che promuove l'emigrazione in Israele.