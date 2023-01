Altra notte di bombe russe su Kiev e diversi oblast ucraini, con l'antiaerea entrata in funzione nella capitale. L'intelligence danese fa sapere che Putin soffre di forti dolori cronici e al momento dell'invasione dell'Ucraina era in cura per una forma di cancro. Non è da escludere che "qualcuno lo rimuoverà a causa della sua salute cagionevole", affermano gli 007 della Danimarca. "E' stato un anno di decisioni difficili e necessarie, di passi importanti per ottenere la piena sovranità della Russia e il consolidamento della nostra società" ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di Capodanno.

