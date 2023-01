Energia, Nomisma: “A gennaio il gas potrebbe calare del 30%"

Economia

Buone notizie sul fronte delle bollette. A luglio l’Arera ha deciso di cambiare cadenza e metodo di tariffazione del gas, separandoli da quelli della luce: anziché bollette trimestrali ex ante, arrivano bollette mensili ex post. Questo significa che il 3 gennaio è stata decisa la bolletta di dicembre mentre quella in base ai prezzi di gennaio, che dovrebbe riflettere il calo del prezzo del gas al Ttf e quindi essere meno cara, sarà stabilita il secondo giorno lavorativo di febbraio, il 2