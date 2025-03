Usa, prezzi uova a +60% in un anno. Trump chiede aiuto alla Danimarca

Introduzione

Donald Trump aveva promesso di abbassarne il prezzo, ma le uova negli Stati Uniti costano sempre di più: nel mese di febbraio sono aumentate del 59% su base annuale, quindi con riferimento a febbraio 2024, e di circa l’11% rispetto a gennaio, a causa delle complicazioni dovute a una recrudescenza dell’influenza aviaria. A inizio marzo, scrive Newsweek, una dozzina di uova costava in media 8 dollari.

Il tycoon si trova quindi costretto a esplorare tutte le opzioni sul campo per fermare questa spirale incontrollata dei prezzi, che sta creando non pochi dissapori tra la popolazione statunitense, anche perché le uova sono da sempre uno degli alimenti base delle diete principali. Trump ha chiesto quindi aiuto alla Danimarca, nonostante ben più di una volta abbia promesso di prendersi "in un modo o nell'altro" la Groenlandia, territorio autonomo che appartiene però proprio alla Danimarca.