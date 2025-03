Donald Trump è pronto a firmare un un ordine esecutivo per chiedere alla sua segretaria all’Istruzione Linda McMahon di attivarsi per chiudere il dipartimento che ora dirige. Una bozza dell’ordine esecutivo riconosce che il presidente non ha il potere di chiudere il dipartimento dell’Istruzione, come promesso in campagna elettorale. Servirebbero un atto del Congresso e 60 voti favorevoli al Senato per ottenere l'abolizione, cosa assai improbabile dato che i repubblicani possiedono solo 53 seggi. La bozza chiede, dunque, a McMahon di "adottare tutte le misure necessarie" per facilitare la chiusura del dipartimento "nella misura massima appropriata e consentita dalla legge".

La missione finale è "eliminare la burocrazia"

Vari dirigenti, tra cui la stessa McMahon, hanno suggerito che ciò potrebbe includere il tentativo di spostare alcune delle funzioni dell’agenzia ad altre parti del governo, anche se ciò incontrerebbe ostacoli legali perché i principali programmi dell’agenzia sono assegnati per legge al dipartimento dell’Istruzione. È più probabile una continuazione dei tagli ministeriali già iniziati al personale, ai programmi e alle sovvenzioni. La stessa McMahon ha detto ai dipendenti che la “missione finale” del dipartimento è eliminare la burocrazia e trasferire l’autorità dell’agenzia agli Stati L’amministrazione Trump ha già iniziato a riorganizzare gran parte del lavoro del dipartimento. Elon Musk, attraverso il dipartimento per l’efficienza governativa, ha annullato decine di contratti ritenuti di stampo “woke” e inutili. Il consigliere di Trump ha smantellato l’Istituto di scienze dell’istruzione, che raccoglie dati sui progressi accademici della nazione, e l’amministrazione ha licenziato o sospeso decine di dipendenti.