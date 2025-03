Crisi delle uova, Stati Uniti chiedono aiuti anche all’Italia

I prezzi oltre Oceano sono alle stelle. Una dozzina di uova arriva a costare fino a 12 dollari (con aumenti del 59%). Secondo Fortune Healt “più di 162 milioni di uccelli negli Stati Uniti sono stati colpiti dall’influenza aviaria dal 2022, secondo i Centers for Disease Control and Prevention e l’Usda” e l’influenza “ha contribuito a circa 20 milioni di decessi di galline ovaiole solo nell’ultimo trimestre del 2024”

Washington chiede aiuto a Roma. Dopo essersi rivolti a Turchia e Danimarca, gli Stati Uniti indirizzano adesso all’Italia e ad altri Paesi europei la loro richiesta: “Vendeteci le uova”. I prezzi oltre Oceano sono alle stelle. Una dozzina di uova arriva a costare fino a 12 dollari (con aumenti del 59%). All’origine dei rincari c’è l’epidemia di influenza aviaria che ha decimato le galline statunitensi. Secondo Fortune Healt “più di 162 milioni di uccelli negli Stati Uniti sono stati colpiti dall’influenza aviaria dal 2022, secondo i Centers for Disease Control and Prevention e l’Usda” e l’influenza “ha contribuito a circa 20 milioni di decessi di galline ovaiole solo nell’ultimo trimestre del 2024”.

Contatti con l'Italia

L’ambasciata di Washington a Roma ha contattato Unaitalia, l’Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova, per chiedere una fornitura in grado di coprire i prossimi sei mesi ma l’associazione ha declinato: “Abbiamo una autosufficienza che raggiunge a malapena il 97% - ha commentato Ruggero Moretti, presidente Comitato Uova di Unaitalia - non c’è disponibilità e non possiamo permetterci forniture aggiuntive”.