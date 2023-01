6/8 ©IPA/Fotogramma

Nel dettaglio, i gestori degli impianti di carburante che non comunicheranno i loro prezzi e non esporranno nel proprio punto vendita i prezzi medi calcolati dal ministero delle Imprese,. potranno essere puniti con sanzioni da 500 a 6.000 euro. "Dopo la terza violazione - si legge nel testo bollinato del decreto sulla trasparenza dei prezzi - può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni"