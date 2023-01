La propaganda di Mosca

Guerra Ucraina Russia, dove si trova il sottomarino Belgorod

Il Belgorod e il suo super siluro sono stati oggetto di propaganda da parte del governo russo fin dalla scorsa primavera, a seguito dell'impennata delle tensioni tra Mosca e l'Occidente in merito alla guerra in Ucraina. In quell'occasione, Dmitry Kiselyov, uno dei volti più noti della propaganda di Putin, aveva dichiarato sul primo canale della tv russa che il Poseidon sarebbe in grado di provocare uno tsunami radioattivo di 500 metri capace di "spazzare via la Gran Bretagna". Sidharth Kaushal, ricercatore del think tank britannico Rusi, spiegò allora ai microfoni di Euronews che un attacco col missile Poseidon "potrebbe spazzare via una città costiera ma non il Regno Unito nel suo insieme". A ottobre, invece, gli Stati Uniti avevano notato la presenza di navi russe nel Mare Artico che si preparavano a test su un nuovo siluro. La flotta in quella circostanza sarebbe però ritornata in porto senza aver effettuato alcun test, facendo supporre a Washington alcuni problemi tecnici riscontrati dai militari russi.