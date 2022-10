Guerra Ucraina Russia, dove si trova il sottomarino nucleare Belgorod

Le immagini ottenute da Naval News mostrano il sottomarino russo che opera in superficie nel Mare di Barents, a nord della penisola russa di Kola

Allarme rientrato. Il sottomarino nucleare russo, che due settimane fa era stato avvistato in azione nei mari artici, è ora nel porto di Severodvinsk. Si tratta di una città della Russia subartica, dove si trova la principale base navale strategica russa per i sottomarini nucleari. La conferma arriva da Naval News, la rivista ufficiale della Royal Navy, che definisce “esagerato” il clamore dei media sulla possibile scomparsa del sottomarino russo unico e condivide sul web le immagini del sottomarino in superficie nel Mare di Barents, a nord della penisola russa di Kola.