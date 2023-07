18/24 ©Getty

CASTELLANOS (LAZIO) - La Lazio ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Valentin "Taty" Castellanos per 15 (+5) milioni di euro. Castellanos, attaccante argentino classe 1998 proveniente dal New York City FC, ha giocato nell'ultima stagione in prestito al Girona, in Spagna, ed è balzato all'onore delle cronache per il poker di reti rifilato al Real Madrid in campionato, un impresa che in Spagna non è mai riuscita a nessun calciatore