Messi, ora c'è l'annuncio: "Niente Barcellona, vado all'Inter Miami"

"Non volevo rivivere i problemi avuti lasciando il Barcellona"

"Avevo tanta voglia di tornare (al Barcellona ndr)", ha confessato Messi in una video-intervista da Parigi al Mundo Depotivo, "però dopo aver vissuto ciò che ho passato e il modo in cui sono andato via, non volevo rivivere una situazione del genere. Così ho preso la decisione di andare all'Inter di Miami". L'argentino ha spiegato i termini del suo approdo al club di cui è comproprietario David Beckham. "Dobbiamo mettere a punto dei dettagli, ma abbiamo deciso di andare avanti. Se non fosse andata in porto con il Barça, volevo andare via dall'Europa, non essere più al centro dell'attenzione e pensare di più alla famiglia".