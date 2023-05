Messi sui social: “Chiedo scusa al Psg per il viaggio in Arabia”

L'asso argentino ha scelto una storia su Instagram per cercare di placare le polemiche scaturite dal suo viaggio, non autorizzato dal club transalpino, per il quale è stato sospeso per due settimane

"Chiedo scusa ai miei compagni e al club e aspetto le decisioni della società". Così Leo Messi, attraverso un video postato sulle storie di Instagram, ha cercato di frenare le polemiche scaturite recentemente da un suo viaggio, non autorizzato dal Psg , in Arabia Saudita. "Pensavo, sinceramente che avessimo un giorno libero dopo la partita, come nelle settimane precedenti. Avevo organizzato il viaggio e non ho potuto annullarlo”, ha spiegato ancora l’asso argentino, vestito con un completo grigio.

La decisione del Psg dopo il viaggio non autorizzato

Il 7 volte pallone d’oro era stato sospeso per due settimane dal club transalpino. Durante la sospensione l'argentino non potrà allenarsi e non percepirà stipendio. Messi salterà quindi un paio di gare in Ligue 1, domenica a Troyes e contro l'Ajaccio il 13 maggio. Potrebbe tornare a disposizione in occasione del match contro l'Auxerre, in programma il 21 maggio.