Messi in Arabia come CR7? Le ipotesi della stampa spagnola

Un altro possibile contratto faraonico

approfondimento

L'Al Hilal, spiega la testata sportiva, è il club più storico dell'Arabia Saudita oltre ad essere la squadra che ha recentemente affrontato il Real Madrid nel Mondiale per club. Le voci di un futuro di Messi nel campionato, riferisce ancora “Marca” sono scoppiate proprio dopo che il padre e agente di Messi è stato avvistato in Arabia Saudita martedì, sebbene se c'è chi sottolinea che si sia recato lì per negoziare una serie di accordi commerciali. Nel frattempo, proprio il campione argentino oggi al Psg, deve ancora valutare se prolungare il suo contratto con il club francese, in vista della scadenza di giugno. Secondo le indiscrezioni, Messi potrebbe strappare un altro contratto faraonico, arrivando a guadagnare 220 milioni di euro a stagione, una cifra molto vicina a quella già percepita da CR7. A Riad, conclude “Marca” credono che il loro sogno di avere entrambe le stelle nel proprio campionato possa diventare realtà. I prossimi mesi saranno decisivi per saperne di più.