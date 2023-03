CL, Haaland segna 5 reti al Lipsia: eguagliato il record di Messi

Nella sfida tra Manchester City e Lipsia, che ha visto passare gli inglesi ai quarti di Champions League , è andato in scena l’Haaland show. L’attaccante norvegese ha letteralmente catalizzato le attenzioni della serata europea per i citizens, mettendo a segno cinque reti nel 7-0 finale degli uomini di Guardiola . E raggiungendo Luiz Adriano e Leo Messi nell’olimpo dei calciatori che hanno siglato una cinquina in una sola gara della massima competizione europea per club.

A caccia di record

approfondimento

Il norvegese ha realizzato le sue cinque reti in soli 35 minuti, dal 22' al 57', per poi uscire, accompagnato da una poderosa ed interminabile standing ovation da parte dei tifosi del City. Haaland, con questa cinquina, ha raggiunto, tra l’altro, altri 12 giocatori che l'hanno realizzata considerando anche l’ex Coppa Campioni. Ma negli ultimi anni, a compiere un’impresa simile erano riusciti, come detto, solo Luiz Adriano, nell'ottobre 2014 in Shakhtar Donetsk-Bate Borisov e Messi, nel marzo 2012 in Barcellona-Bayer Leverkusen. L'attaccante di Guardiola, con le reti al Lipsia, arriva a quota 33 gol in Champions in 25 partite. Anche questo è un record dato che nessuno c'era mai riuscito prima. Il 22enne ha battuto anche il primato che spettava a Ruud Van Nistelrooy con 31 gol in 34 presenze.