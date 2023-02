Leo Messi trionfa al 'Fifa the Best' 2022

Il fuoriclasse argentino del Paris Saint Germain Lionel Messi è il vincitore del premio Fifa 'The Best player' 2022. Il capitano della squadra campione del mondo, che succede a Robert Lewandowski, è stato preferito agli altri due finalisti, i francesi Kylian Mbappè e Karim Benzema, suo rivali nella finale iridata in Qatar. In campo femminile, il premio è andato alla spagnola Alexia Putellas, che era stata la vincitrice anche della scorsa edizione Per scegliere il miglior giocatore dell'anno (nel periodo 8 agosto 2021-18 dicembre 2022) hanno votato i commissari tecnici e i capitani delle nazionali di tutte le federazioni affiliate a quella mondiale, un giornalista in rappresentanza di ognuno di questi stessi Paesi e i tifosi che si sono registrati sul sito 'Fifa.com'.

Il campione argentino: "Ho realizzato un sogno inseguito con insistenza"

"Per me è stato fantastico realizzare il sogno che ho cercato con tanta insistenza. Grazie a Dio ho potuto vincere la Coppa del Mondo. Ringrazio la mia famiglia e gli argentini per aver vissuto il Mondiale in quella maniera. Questo ricordo ci rimarrà per tutta la vita", ha detto Messi dal palco della Salle Pleyel di Parigi dopo aver ricevuto il premio. Il giocatore ha ringraziato "i compagni e il tecnico dell'Argentina", specificando che "questo è un riconoscimento per il gruppo". Il capitano dell'Argentina, sette volte Pallone d'oro, era il grande favorito della serata, due mesi e mezzo dopo il suo titolo mondiale in Qatar con l'Argentina, l'unico titolo importante che mancava alla suo palmares. Prima di lui erano saliti sul palco per ricevere il premio nelle rispettive categorie anche il ct, Lionel Scaloni, il portiere della nazionale, Emiliano Martinez. Un riconoscimento è andato anche ai tifosi dell'Argentina per come hanno sostenuto l'albiceleste nel corso dei Mondiali in Qatar.