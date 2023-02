Calcio, Hakimi indagato per violenza sessuale secondo “Le Parisien”

Il difensore del Paris Saint Germain Achraf Hakimi è indagato per violenza sessuale a Parigi. Lo riporta il quotidiano francese Le Parisien .

Secondo il sito di Le Parisien, una donna di 24 anni lo scorso fine settimana è andata in una stazione di polizia dove ha dichiarato di essere stata violentata dal giocatore nella sua casa di Boulogne-Billancourt. A quanto riferito, la giovane aveva rifiutato di sporgere denuncia ma l'ufficio del procuratore di Nanterre, un centro della banlieu parigina, ha aperto l'inchiesta.

Virtus Verona, 6 anni per violenza sessuale a 5 ex calciatori

Il racconto della ragazza

Secondo quanto riporta Le Parisien, tutto sarebbe iniziato il 16 gennaio con una conversazione su Instagram fra la ragazza e Hakimi. Poi il 25 febbraio la giovane sarebbe andata a casa del giocatore a bordo di un Uber che lo stesso sportivo le avrebbe mandato. Una volta arrivata, però, la situazione sarebbe degenerata e il calciatore avrebbe tentato un approccio sessuale nonostante le proteste della 24enne. La ragazza sarebbe poi riuscita a liberarsi e scappare con un amico che è riuscita a contattare via sms. Hakimi quella sera sarebbe stato solo in casa perché moglie e figli si trovavano in vacanza a Dubai.