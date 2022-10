Da Mbappé a Pogba, i contratti più alti di sempre nel mondo del calcio

5/10 ©IPA/Fotogramma

L’ingaggio fisso del talento argentino era pari a 71 milioni di euro lordi: di questi, circa 60,3 milioni come stipendio e 10,6 milioni legati ai diritti d’immagine. Una parte altrettanto corposa era relativa inoltre a due bonus per complessivi 123,5 milioni di euro: uno legato alla firma del contratto, l’altro da 70 milioni come bonus fedeltà