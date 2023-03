Champions League, alle 21 Porto-Inter. Formazioni e dove vederla

I nerazzurri si giocano la qualificazione ai quarti al do Dragão: all’andata avevano vinto 1-0. Inzaghi schiera in avanti Dzeko accanto a Lautaro, Lukaku va in panchina. Conceiçao si affida al tridente formato da Pepé, Taremi e Galeno. La sfida è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Dopo il Milan, anche l’Inter cerca l’accesso ai quarti di finale di Champions League: alle 21 scende in campo allo stadio do Dragão contro il Porto, nel ritorno degli ottavi. All’andata era finita 1-0 per i nerazzurri, grazie al gol di Lukaku. Lukaku che questa sera parte dalla panchina: Inzaghi ha deciso di schierare in avanti Dzeko accanto a Lautaro. Conceiçao risponde con il tridente formato da Pepé, Taremi e Galeno (GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE). La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD.