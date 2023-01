8/31 Getty Ipa

ROMARIO – Non ha mai giocato in Italia Romário de Souza Faria, noto anche solo come Romario, ma “o’Baixinho” i tifosi italiani lo ricordano bene come lo spauracchio brasiliano alla finale dei Mondiali di Usa ’94, di cui fu eletto il miglior giocatore. Oggi Romario è diventato politico: è stato infatti eletto come senatore di Rio de Janeiro nel 2015 e dal 2021 è uno dei vicepresidenti del Senato federale