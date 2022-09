Francesco Totti compie 46 anni, le maglie dell'ex capitano della Roma

Si chiama Simone Buontempo, è romano, ha 40 anni e ha chiamato il filgio Francesco, come Totti. E' un collezionista di maglie, da quando da piccolo il papà gli ha regalato la prima della sua squadra del cuore, la Roma. Da allora è diventato un collezionista di maglie. Ma non di tutte, solo di quelle di Francesco Totti , e per più di vent'anni di carriera. E il 27 settembre del 2022, in occasione del 46esimo compleanno dell'ex capitano giallorosso ha deciso di dedicargli una storia sul suo profilo Instagram (@le_maglie_del_capitano) dove sono immortalate circa 80 delle più significative, tra le 120 che compongono la sua collezione.

20 anni di storia e di storie

"Non sono mai riuscito a incontrare Francesco, ma mi piacerebbe", ci dice. "Prima ne avevo ancora di più, tutte maglie che ha indossato in campo e che nel tempo sono riuscito a reperire tramite contatti, amici, conoscenze, altri collezionisti. Poi ho dovuto privarmene per problemi economici, ma pian piano sono riuscite a recuperarle praticamente tutte". Ci sono maglie indossate in campionato, in Champions League, in Coppa Italia, alcune anche di grande valore economico.

Milan-Roma 1-2, novembre 2006

Una delle più belle e a cui Simone tiene di più è quella indossata da Totti in un Milan-Roma dell'11 novembre 2006, terminato 2 a 1 per i giallorossi grazie a un gol proprio di Totti, nell'azione innescata dalla rabona di Alberto Aquilani. "Ha ancora i segni del campo, le macchie del terreno di gioco", dice. E ha un valore economico non da poco, di qualche migliaio di euro. "Presto vorrei provare a organizzare una mostra o un'esposizione", sottolinea. Ogni casacca racconta una partita, un ricordo, un'emozione.