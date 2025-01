Sci: De Aliprandini terzo in gigante Adelboden, vince Odermatt

Luca De Aliprandini ha conquistato il terzo gradino del podio nel gigante di Adelboden, una delle gare più impegnative e spettacolari del circuito, concludendo la gara in 2'28"64. Per l’azzurro, argento ai Mondiali di Cortina, a 34 anni, è il secondo podio di coppa dopo il secondo posto del 2021 in Alta Badia.

Vince Odermatt: la classifica



La vittoria è andata al fuoriclasse svizzero Marco Odermatt, che con un tempo di 2'27"55 ha centrato il suo quarto successo consecutivo in questa gara. Il secondo posto è stato conquistato dal connazionale Loic Meillard, che ha chiuso in 2'27"75. Per l'Italia, Filippo della Vite ha portato finalmente a termine il suo primo gigante stagionale piazzandosi all’11° posto con un tempo di 2'29"94.

Alex Vinatzer ha chiuso invece in 18esima posizione. Fuori invece Giovanni Borsotti. La prossima tappa di coppa è sempre in Svizzera, nella vicina Wengen per l'appuntamento con la tradizionale tre giorni del Lauberhorn: venerdì il superG, sabato la discesa più lunga del mondo e domenica lo slalom speciale.

De Aliprandini: “Adelboden mia gara preferita, super contento"



"Fantastico davvero, non so proprio cosa dire. Più la pista è difficile, più mi esalto: dopo l'errore nella prima manche non credevo fosse possibile recuperare così tanto. Sono super contento". Così l'azzurro Luca De Aliprandini ha commentato il terzo posto conquistato nel gigante di coppa del mondo ad Adelboden. "Finora non ero mai riuscito a fare due manche senza errori, oggi nonostante il problema in avvio della prima, credo di aver fatto vedere il vero me nella seconda - ha proseguito il trentino -. Negli anni ho imparato ad interpretare questa pista, finalmente ho preso questo podio dopo averlo avvicinato in più occasioni. Credo che nella seconda manche ho fatto davvero qualcosa di bello bello bello. Questa è la mia gara preferita, c'è un pubblico speciale ed è sempre un'emozione correre qua, forse perché la mia compagna Michelle è elvetica”, ha concluso.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24