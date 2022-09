Totti sulla separazione con Ilary Blasi: “Non ho tradito per primo”

L’ex capitano della Roma racconta per la prima volta la sua versione dei fatti in un'intervista al Corriere della Sera. Dice di aver trovato sul cellulare dell’ex moglie messaggi definiti inequivocabili. Poi conferma la relazione con Noemi Bocchi: “Prima ci frequentavamo come amici. Dopo Capodanno è diventata una storia e si è consolidata nel marzo 2022" ascolta articolo Condividi

"Non sono stato io a tradire per primo". Francesco Totti rompe per la prima volta il silenzio dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi. Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, in cui racconta la sua verità e conferma la relazione con Noemi Bocchi. La conduttrice tv, invece, non ha ancora dato pubblicamente la sua versione.

"Non sono stato io a tradire per primo" L'ex capitano della Roma, nell'intervista, sostiene di non essere stato lui a tradire per primo. Racconta che lo scorso autunno, dopo che per alcuni mesi gli erano giunte voci sulla relazione tra Blasi e un altro uomo, avrebbe cercato sul cellulare della moglie e trovato messaggi definiti inequivocabili. Poi aggiunge: a salvare il matrimonio "un po' ci abbiamo provato, ma non fino in fondo. Nessuno ha voluto tentare qualcosa di più. Diciamo che non è stato un grande tentativo". Rientravano in questo tentativo, ammette, anche i video dello scorso febbraio che mostravano la famiglia riunita al ristorante per mettere a tacere le voci della rottura.

Conferma la relazione con Noemi Bocchi In quel periodo, come conferma al Corriere, l'ex calciatore frequentava già Noemi Bocchi, la nuova fidanzata. "Prima ci frequentavamo come amici. Dopo Capodanno è diventata una storia e si è consolidata nel marzo 2022", ammette. La separazione tra Totti e Blasi, dopo 17 anni di matrimonio, è stata poi annunciata con un comunicato lo scorso luglio. Una soluzione amichevole per la separazione sembra lontana: lo stesso Totti teme che "con Ilary finirà in tribunale", ma spera ancora "che si possa trovare un accordo e chiudere qui questa storia".