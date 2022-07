Ilary Blasi in vacanza in Tanzania con i figli dopo la separazione

La presentatrice televisiva sta raccontando su Instagram i suoi giorni di relax sull'isola di Zanzibar, tra spiagge e piscine di un resort super lussuoso. Compagni di viaggio, Cristian, Isabel e Chanel Totti Condividi

Dopo l'intensa stagione televisiva accompagnata dalle chiacchiere sulla separazione da Francesco Totti, ufficializzata con un comunicato stampa poco più di una settimana fa, Ilary Blasi è volata in Tanzania per le sue vacanze estive, come sapranno i follower del suo profilo ufficiale Instagram dove ogni giorno la presentatrice pubblica nuovi contenuti.

La Blasi, in vacanza coi suoi tre figli, sta facendo sognare i suoi ammiratori con gli scorci delle spiagge bianche dell'isola di Zanzibar dove sorge il resort lussuoso dotato di tutti i comfort dove alloggia.



Ilary Blasi a Zanzibar coi tre figli approfondimento Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. La fotostoria Acque cristalline, spiagge deserte e tutti gli elementi imprescindibili per una vacanza di totale relax (tra cui la privacy), questi gli ingredienti dell'estate di Ilary Blasi che si sta godendo le sue giornate libere dal lavoro in compagnia dei suoi figli, Cristian, Isabel e Chanel, tutti nati dal matrimonio con Francesco Totti, giunto al termine ufficialmente proprio in queste ultime settimane.

La presentatrice della tv ricomincia dalla sua famiglia per questa stagione certamente non priva di difficoltà, punto di partenza per un nuovo capitolo della sua vita.

A proposito delle sue vacanze, la Blasi non ha scelto la totale riservatezza, al contrario. Su Instagram la quarantunenne romana si è fatta portavoce in prima persona degli istanti più belli dei suoi giorni africani, foto e video che restituiscono un po' della bellezza lussuosa degli scenari dell'Isola delle Spezie, il nome con cui è conosciuta l'isola di Zanzibar.



Immagini tratte dal profilo Instagram @ilaryblasi

Il diario di viaggio su Instagram Story approfondimento Le coppie scoppiate nel 2022: tutti i Vip che si sono detti addio Nelle Stories di Ilary Blasi non mancano le foto in costume o con abiti in crochet, un must della moda estiva e ideali per trascorrere del tempo a bordo piscina. Nelle altre foto, scattate evidentemente da uno dei suoi figli, la presentatrice è sdraiata al sole immersa nella lettura. Il resoconto di viaggio comprende anche le immagini filmate di un temporale estivo, un inconveniente a cui vanno incontro i viaggiatori che in estate frequentano mete esotiche. Ultimi contenuti, dei selfie che ritraggono la splendida showgirl con look da spiaggia, occhiali da sole, foulard griffati e bikini di cristalli.

La Blasi ha detto chiaramente nella nota che riguarda la separazione da Totti che non ha intenzione di tornare sull'argomento con la stampa e ha chiesto, contestualmente, il rispetto per la sua famiglia. Dall'altra parte, la presentatrice non ha certo intenzione di deludere i fan che l'hanno sempre seguita con affetto da qui la scelta di condividere qualche attimo del suo privato, in prima persona e sui suoi canali social ufficiali.