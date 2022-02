Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi: “Fake news”

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni è arrivata la smentita dal diretto interessato. È Francesco Totti, in una storia su Instagram, a mettere a tacere le voci su una presunta crisi con la moglie Ilary Blasi: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia, non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news - dice l’ex capitano della Roma - Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. E Ilary Blasi posta una storia della famiglia riunita a cena fuori ( LA FOTOSTORIA DELLA COPPIA - AMORI FINITI O IN CRISI )

La linguaccia di Ilary

Già oggi, sempre su Instagram, era arrivato un "commento muto sberleffo" di Ilary Blasi. In una story di tre secondi , la showgirl e conduttrice in treno si toglie la mascherina con la mano sinistra (senza fede) e fa una linguaccia, come a dire: "Cosa volete da me?". Mentre sui social impazzavano i commenti dei fan: "Scusate ma io non accetto la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non esiste mi oppongo con tutte le mie forze ma lasciateci una certezza nella vita una sola", scrive un utente. "Lui che le dedicò 6 unica e lei ha risposto con 6 unico. Lui che la guarda come il primo giorno, lei che dice che magari si è impallato. Non facciamo scherzi", ribadisce un altro.