12/30 ©Getty

Jamie Lee Curtis ha conosciuto suo marito Christopher Guest dopo averlo visto su un numero del magazine Rolling Stone con Cyndi Lauper in copertina. Nel giornale in questione, Guest appariva in una foto promozionale per il film This is Spinal Tap truccato e vestito da rockstar. L'attrice è rimasta talmente colpita da questa foto, che ha dato il suo numero di telefono all'agente di Guest, chiedendo di farla richiamare. I due si sono sposati nel 1984 e hanno adottato due figli, Annie e Thomas

