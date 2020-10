Qualcuno salvi il Natale 2, il trailer del film con Kurt Russell

Il 25 novembre 2020 arriverà su Netflix “Qualcuno salvi il Natale 2”, a due anni di distanza dal primo film con Kurt Russell

Dopo il teaser, spazio al vero e proprio trailer di “Qualcuno salvi il Natale 2”, commedia natalizia fuori dagli schemi, con protagonista Kurt Russell. Un titolo che farà il proprio esordio su Netflix un mese esatto prima di Natale, ovvero il 25 novembre 2020. Sono trascorsi due anni dall’uscita del primo film, da subito amatissimo dal pubblico, apprezzato dai giovanissimi e dalle generazioni precedenti. Vedere un’icona del genere action come Kurt Russell proporre la propria idea di Babbo Natale ha stuzzicato la fantasia di molti.

approfondimento I 10 migliori film d'animazione di Natale Ecco dunque il secondo capitolo, per la gioia degli appassionati. I poco più di due minuti di trailer offrono un assaggio di ciò che attende gli spettatori. Vi sarà spazio per una vera e propria battaglia epica. Il Villaggio di Babbo Natale è in pericolo e Russell, insieme con i suoi giovani aiutanti, sarà pronto a tutto per salvarlo. Tra le tante immagini mostrate, una farà particolarmente piacere a chi ha amato il primo capitolo. Gli sceneggiatori si sono resi conto dell’impatto social che ha avuto il concerto improvvisato di "Babbo Kurt" in prigione. Ecco dunque che la scena si ripeterà, anche se non dietro le sbarre. Il tutto a conferma di un Babbo Natale ben differente da quello della tradizione.

Qualcuno salvi il Natale 2, la trama approfondimento Film rinviati: il nuovo calendario Disney Così come nella realtà, anche nel mondo di “Qualcuno salvi il Natale” sono trascorsi due anni dalla prima avventura mandata in scena. Nel primo capitolo i protagonisti erano i fratelli Kate e Teddy Pierce, interpretati rispettivamente da Darby Camp e Judah Lewis. Una storia triste la loro, con il fratello maggiore arrabbiato e ben distante da quell’età nella quale si tende a credere ancora al Natale. Kate però non ha mai smesso e, di colpo, si è ritrovata ad aiutare proprio Babbo Natale, che ha scoperto avere un aspetto e modi ben differenti da quanto si sarebbe aspettata.