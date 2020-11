Elegia americana, il film Netflix di Ron Howard con Glenn Close

Elegia americana, le parole dei protagonisti

“Di questa storia ho amato molto l'universalità del racconto, il modo in cui le famiglie sopravvivono da una generazione all'altra” ha rivelato Glenn Close a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. “Credo che nel mondo di oggi più storie specifiche raccontiamo vicine a persone che non riescono a capire bene la loro vita, più riusciamo a spiegare bene le possibilità che nelle loro vite possono esserci”. Howard ha raccontato invece com'è stato lavorare con Netflix. “Quando vogliono quelli di Netflix fanno entertainment per tutto il mondo. Sostengono i cineasti che vogliono fare qualcosa di diverso, inusuale, fuori dagli schemi. Ho avuto la sensazione che la mia storia si trovasse a casa. In effetti non è il tipico film di Hollywood questo, ci sono tutti argomenti abbastanza duri affrontati in modo diretto e onesto, parliamo di gente che si fa sentire in modo intenso, che c'è, è reale. Noi volevamo avere questo tipo di affinità e impegno con questa famiglia”. Il regista ha poi raccontato a Corriere il suo approccio all'autobiografia dalla quale è tratto il film. “Il libro di J. D. mi ha colpito perché mi ha ricordato i miei. Il parallelo è tutto culturale, il modo di parlare, il lessico, il codice d’onore, l’abitudine a contare su se stessi. Io chiamavo mia nonna Mamaw, morta quando avevo sei anni, pensavo fosse solo il suo soprannome e non sapevo che in campagna si usa così. Il libro è molto complesso da adattare. Per trovare l’equilibrio tra rispetto della verità, empatia, elementi divertenti, J. D. ci ha fatto da consulente. Lui è passato attraverso cose terribili, overdose, tentativi di suicidio della madre tossicodipendente. È stato di grande aiuto, tutta la famiglia voleva che la memoria di Mamaw fosse rispettata. Ci hanno dato video, lettere, raccontato conversazioni, sono rimasti senza parole quando hanno visto come Glenn ha saputo cogliere il suo spirito”.