Victoria Beckham lancia la sua nuova collezione di moda

“I miei ospiti preferiti – e unici – per questa stagione. Vi amo tanto!” ha scritto Victoria su Instagram, a corredo di uno scatto che la mostra insieme al marito David e ai tre figli Romeo, Cruz e Harper Seven. Unico assente il primogenito Brooklyn , rimasto a New York con la fidanzata Nicole Peltz. Del resto, non potendo ospitare un vero pubblico alla sua sfilata primavera/estate 2021, la stilista ha scelto di condividere il momento solo con pochi intimi. Tutti in bianco e nero, ad eccezione di Harper. “Le limitazioni possono essere liberatorie. Lavorando a distanza per questa collezione abbiamo reagito in modo spontaneo. Siamo stati istintivi. Ci siamo chiesti: cosa è cambiato? Chi vogliamo essere? Cosa vogliamo desiderare?” ha scritto Victoria sui social parlando della sua nuova linea. “Questa collezione è libertà di esplorare , vestirsi, essere se stessi, è radicata nel nostro vero DNA, il nostro linguaggio; forte sartorialità, colore vibrante, modernità. E vestire le donne”. A sfoggiare gli abiti dell'ex Posh Spice anche la piccola Harper, che ha indossato un vestito coordinato alla mascherina fatto per lei su misura dalla mamma.

Una curiosità riguarda David Beckham, che per l'occasione ha sfoggiato sandali neri e calze bianche. “Calzini e sandali sono solo qualcosa che indossiamo ora, soprattutto chi come me ha indossato Birkenstocks negli ultimi mesi e non è ancora disposto a lasciarli andare (ho provato, ma le scarpe adesso le sento pesanti e ingombranti)” ha commentato scherzosamente l'ex calciatore, riferendosi evidentemente alla comodità sperimentata durante la quarantena.

Victoria Beckham, la nuova collezione

Per la Spring Summer 2021 Victoria ha deciso di proporre una collezione composta da 20 look dal mood anni Settanta. Grandi protagonisti sono i pantaloni a vita alta, talmente lunghi da sembrare quasi uno strascico, con gli spacchi laterali in verde mela e color crema. Non mancano però anche pantaloni in denim a vita bassa e a zampa. Le linee sono semplici e i toni neutri che sottolineano tagli maschili. Grande attenzione agli accessori in oro che impreziosiscono gli outfit. “Eclettico è una parola che continuo a riportare in questa stagione, racchiude davvero la donna, il suo atteggiamento, la sua nonchalance. Ci sono diverse silhouette, diverse sfaccettature del vestire, cappotti, abiti fluidi, denim e pantaloni allungati. Gli orli sono più lunghi, le vestibilità sono più facili, c'è fluidità e facilità. In realtà, si tratta di un vero e proprio guardaroba. Questa collezione è radicata nella realtà, nella vita, e nel vivere. Ma è un sogno ispirato alla realtà” ha spiegato Victoria Beckham parlando della collezione.