Jeff Bridges sui social: "Mi hanno diagnosticato un linfoma"

"Come direbbe Drugo - ha scritto ancora Bridges riferendosi al suo personaggio de "Il grande Lebowski" - una nuova m***a è venuta alla luce. Grazie per tutte le vostre preghiere e i vostri auguri". Bridges ha concluso il suo messaggio ringraziando anche la famiglia e gli amici che lo sostengono in questo momento, chiedendo ai suoi fan di andare a votare il 3 novembre, in occasione delle prossime elezioni presidenziali ( LO SPECIALE - TRUMP: "CON BIDEN STAGIONE NATALIZIA CANCELLATA ). "Siamo insieme in tutto questo", ha postato l'attore.

La carriera: dall'Oscar alla sua ultima serie



Bridges deve la sua popolarità al ruolo ne "Il grande Lebowski", film del 1998 in cui interpreta uno dei protagonisti, Drugo. L'attore, che ha recitato fin da bambino in tv con il padre fra il 1958 e il 1960, si è aggiudicato anche l'Oscar come migliore attore per il film "Crazy Heart" nel 2010 e ha girato oltre 70 pellicole in carriera. Attualmente sta girando una serie per FX Channel, intitolata "The Old Man", nella quale interpreta un agente della Cia in pensione che cerca di sfuggire al suo passato.