Usa 2020, Trump: “Con Biden stagione del Natale cancellata”

Il presidente, in un comizio in Nevada, ha detto: "Sotto il lockdown di Joe Biden la stagione del Natale sarà cancellata”. Il tycoon accusa il rivale di voler "chiudere gli Usa e prolungare la pandemia” mentre per l'America "è ora di riaprire”. Definisce l’avversario "espressione di una politica corrotta" e assicura: "Da outsider io sono qui per combatterla”. Il candidato dem replica: “In gioco anima Paese, fermiamo forze tenebre”

"Sotto il lockdown di Joe Biden la stagione del Natale sarà cancellata”. Il presidente degli Usa Donald Trump, durante un comizio in Nevada, attacca nuovamente il rivale alla corsa per la Casa Bianca (LO SPECIALE USA 2020) ribadendo che per l'America è ora di riaprire. "Joe Biden è un politico corrotto, ma è anche l'uomo più noioso che io abbia mai visto in vita mia. È andato”, ha proseguito il tycoon parlando da Carson City.

Trump: “Io outsider, combatto politica corrotta” leggi anche Trump-Biden, il tycoon in difficoltà nel duello in tv a distanza "Quattro anni fa mi avete eletto perché ero un outsider e per mettere l'America al primo posto. Io sono qui ancora per combattere una classe politica corrotta. E Joe Biden è l'espressione di una politica corrotta”, ha detto Trump invitando gli elettori americani a votarlo. Concetti ribaditi anche in un tweet poco prima del comizio: "Biden è un politico così corrotto che al confronto Hillary Clinton è una dilettante”.

Trump: dopo le cure mi sono sentito come Superman leggi anche Twitter blocca l'account della portavoce della Casa Bianca Trump ha anche parlato del coronavirus (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI): "Oggi possiamo fare cose contro il virus cose che erano impensabili sette mesi fa. Dopo aver preso il Regeneron, in ospedale, mi sono sentito come Superman", ha affermato riferendosi al trattamento con gli anticorpi che gli è stato somministrato quando è stato ricoverato.