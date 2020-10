Trump-Biden, il tycoon in difficoltà nel duello in tv a distanza

L'attuale inquilino della Casa Bianca messo sotto torchio dalla moderatrice della Nbc, Savannah Guthrie, su suprematismo bianco, fisco e gestione della pandemia. Il presidente: "L'85% delle persone che indossano la mascherina si becca il coronavirus". Il candidato Dem: "Non fa nulla contro l'emergenza sanitaria, le sue parole contano"

Donald Trump e Joe Biden si sono sfidati in televisione a distanza. Nel secondo confronto nella corsa alla Casa Bianca, l'attuale presidente è andato più volte in difficoltà, rispondendo alle domande di Savannah Guthrie, la 48enne anchorwoman della Nbc, che è diventata la vera protagonista della serata. Dalla gestione della pandemia alle posizioni sul suprematismo bianco, il tycoon non sembra essere riuscito a dribblare le questioni poste durante il dibattito. "L'85% delle persone che indossano la mascherina si becca il coronavirus", ha detto per esempio Trump in una delle sue uscite più controverse del duello con Biden.

Sui social la moderatrice dei dem è diventata la nuova eroina dei dem, colei che per qualcuno potrebbe addirittura aver cancellato le ultime chance di vittoria di Trump, a poco più di due settimane dal voto. Guthrie ha messo sotto torchio l'attuale inquilino della Casa Bianca, incalzandolo e non accettando risposte evasive sull'emergenza coronavirus, sulla minaccia dell'estremismo di destra, sulle dichiarazioni fiscali mai pubblicate dal presidente.

"Quando è risultato negativo l'ultima volta al test anti-Covid prima del primo dibattito con Biden?", la prima domanda della serata. "Non ricordo... forse il giorno prima...", ha tentennato Trump, che ha ammesso di non aver fatto i test tutti i giorni. "Comunque io sono il presidente, devo vedere la gente, e non posso restare chiuso in un seminterrato", ha tentato di attaccare, riferendosi al famoso basement dove Biden è rimasto rinchiuso nelle settimane più critiche della pandemia.



Trump ha anche rifiutato di condannare esplicitamente il suprematismo bianco e il movimento cospirazionista QAnon: "Non li conosco, non so niente di loro", ha affermato, nonostante Savannah Guthrie gli ricordasse come spesso abbia rilanciato su Twitter le loro teorie del complotto. "Lei è il presidente, non uno zio pazzo qualunque", la reazione della moderatrice che ha poi incalzato il presidente sulle dichiarazioni fiscali mai pubblicate: "I numeri usciti sono sbagliati, e comunque il fisco mi ha trattato molto male", ha detto Trump, nonostante il New York Times abbia svelato che il presidente ha pagato 750 dollari l'anno sia nel 2016 che nel 2017.

Nel confronto a distanza, sulla Abc da Philadelphia, Biden è apparso più calmo, assicurando che farà tutto il possibile ("Whatever it takes") contro la pandemia e attaccando Trump che secondo l'ex vice di Obama non fa ancora niente per l'emergenza. "Si può contenere la pandemia essendo razionali", ha detto il candidato Dem. "Le parole di un presidente contano. Quando un presidente non indossa la mascherina e prende in giro la gente come me che la porta, la gente pensa che la mascherina allora non è così importante", ha aggiunto Biden.