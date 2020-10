Elezioni Usa, elefante e asino: la storia dei simboli dei due partiti

Sono due animali i simboli dei partiti che si sfidano ogni 4 anni per portare il proprio candidato alla Casa Bianca. Da una parte l’asinello, emblema del partito democratico, dall’altra l’elefantino che rappresenta i repubblicani. Entrambi hanno una storia particolare con un denominatore comune: il vignettista Thomas Nast

Asinello ed elefantino sono i simboli rispettivamente del partito democratico e di quello repubblicano negli Stati Uniti. I due schieramenti, che ogni 4 anni si sfidano per la Casa Bianca, sono dunque rappresentati da animali piuttosto singolari. In entrambi i casi c’è una storia dietro ma sia l’asinello sia l’elefantino hanno in comune l’inventiva e la matita del vignettista Thomas Nast. (LO SPECIALE)

Come nasce l’asinello democratico approfondimento USA 2020, i programmi dei candidati alla Casa Bianca È il 1828 quando, durante la campagna elettorale per la Casa Bianca, il democratico Andrew Jackson usò l'animale sui manifesti elettorali dopo essere stato attaccato dai suoi oppositori come un ''asino'' per le sue posizioni populiste. In realtà, il futuro settimo presidente degli Stati Uniti non fu per nulla turbato dall’invettiva, anzi adottò l'epiteto come grido di battaglia. Tuttavia, terminato il mandato, l'etichetta dell'asino continuò a restargli attaccata: Jackson si continuava a considerare il leader del partito e fu raffigurato in una vignetta come un contadino che cerca di trascinare l'asino dove pare a lui. Fu però un cartoonista originario dalla Germania che non aveva alcuna idea dei legami dell'asino con Jackson a collegare stabilmente l’animale all'immagine del partito democratico. Si trattava Thomas Nast, un celebre vignettista politico emigrato con i genitori negli Usa nel 1840 quando aveva sei anni. Proprio lui usò per la prima volta l'asinello in un 'cartoon' di Harper's Weekly nel 1870 per rappresentare una fazione anti-militarista dei democratici con cui era in disaccordo. Il simbolo catturò la fantasia del pubblico e Nast continuò ad usarlo per indicare giornali e opinionisti democratici. A differenza dei repubblicani tuttavia, i democratici non hanno mai fatto dell'asinello il loro simbolo ufficiale pur usandolo regolarmente come mascotte nelle pubblicazioni e nei cyber-siti del partito. E ai rivali del GOP che regolarmente ridicolizzano l'asinello sostenendo che è ostinato, sciocco e ridicolo rispondono decantandone le lodi per la sua umiltà, domesticità, intelligenza e amabilità.

Il simbolo dei democratici negli Usa - ©Getty

Come nasce l’elefante repubblicano approfondimento Primarie Usa 2020, cos'è e come funziona il Super Tuesday Se l’asinello è il simbolo dei democratici, l’elefantino è quello dei repubblicani: fu lo stesso vignettista Thomas Nast che contribuì ad associare questo animale al partito. Era il 1874 e in un 'cartoon' pubblicato sempre su Harper's Weekly, all'epoca in cui era in discussione un terzo mandato per Ulysses Grant, il vignettista raffigurò una serie di animali associandoli a posizioni politiche. In particolare, Nast prese spunto da una notizia, poi rivelatasi falsa, sulla fuga di alcuni animali dallo zoo di New York: il grosso pachiderma in fuga e in procinto di cadere in un burrone (contenente inflazione e caos) e con una didascalia che recitava "il voto repubblicano", gli servì per rappresentare il GOP e la presunta paura degli americani per il dispotismo del presidente repubblicano Ulysses Grant. Dopo questa prima apparizione, Nast usò ancora l’elefante nelle successive elezioni di mid-term, che videro i repubblicani perdere clamorosamente. In questo caso, però, partito repubblicano era visto come un grande elefante in gabbia e diversi vignettisti lo utilizzarono come metafora del GOP: ben presto i repubblicani stessi lo adottarono come simbolo, esaltandone l’intelligenza e la dignità. Di lì a pochi anni entrambi gli animali avevano ormai consolidato il loro status come simboli dei due partiti, emblemi che durano ancora oggi e di cui i vari rappresentanti vanno più che orgogliosi.