Elezioni Usa 2020, quali sono gli swing states

Florida, Arizona, Ohio e Georgia sono solo alcuni degli Stati "viola", quelli dove gli elettori non hanno una prevalenza di preferenze politiche così netta. Il 3 novembre potrebbero risultare determinanti per l'elezione del nuovo presidente americano

Alle elezioni americane del 3 novembre (LO SPECIALE) i due candidati presidente devono cercare di ottenere la maggioranza dei voti nei 50 stati Usa. Alcuni di questi, storicamente, hanno una spiccata preferenza per i Democratici di Joe Biden, altri per i Repubblicani di Donald Trump. Un terzo gruppo, invece, è considerato il vero "campo di battaglia" elettorale: si tratta degli swing states, gli stati in bilico, che non sono né rossi né blu (i colori classici rispettivamente dei Repubblicani e Democratici), ma viola.