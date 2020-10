Twitter blocca l'account della portavoce della Casa Bianca

La decisione del social network è arrivata dopo che Kayleigh McEnany ha postato l'articolo del New York Post sulle presunte email di Hunter Biden, il figlio di Joe Biden. Facebook e Twitter ne hanno fermato la diffusione in attesa di verificarne la veridicità. La reazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "L'hanno bloccata solo perché cercava di diffondere la verità"

Twitter ha bloccato l'account della portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, per aver postato l'articolo del New York Post sulle presunte email di Hunter Biden, il figlio di Joe Biden. "L'hanno bloccata solo perché cercava di diffondere la verità", è il commento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un comizio in Iowa. Facebook e Twitter hanno bloccato la diffusione del presunto scoop della testata americana in attesa di verificarne la veridicità.

La reazione di Trump

Sui social il tycoon si è scagliato contro Facebook e Twitter per aver bloccato la storia del New York Post sulle email del figlio di Joe Biden. "Terribile - ha twittato Trump - che abbiano smontato la storia che è una 'pistola fumante' contro Joe Biden e suo figlio Hunter. È solo l'inizio per loro" e "non c'è niente di peggio di un politico corrotto". McEnany ha parlato di "censura" che non dovrebbe avere posto in America.