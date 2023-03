CL, il tweet del Porto che ha fatto “arrabbiare” i tifosi dell'Inter

“Non sapete nemmeno dove si trovi Milano . Vi adoro” oppure ancora “una baracconata da poveracci quali siete”. Questi solo alcuni dei tweet in risposta alla locandina pubblicata su Twitter dal Porto, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League tra lo stesso club portoghese e l’Inter. Uno scatto che, tra un pizzaiolo con grossi baffi in sella ad una Vespa tricolore ed un piatto della pizza con il logo del club milanese, ha ripercorso un folto campionario di stereotipi che non hanno fatto del tutto piacere ai tifosi nerazzurri.

Le risposte ironiche al tweet

approfondimento

Serie A, Spezia-Inter finisce 2 a 1. Decidono Maldini e Nzola

La locandina, che ha ottenuto 400mila visualizzazioni, oltre 250 retweet e più di 2.400 “mi piace”, ritrae per l’appunto un pizzaiolo dotato di grandi baffi con tanto di sciarpa e cappello dell’Inter, passare intimorito vicino ai giocatori del Porto, ritratti con uno sguardo denso di sfida in vista dell’attesa gara di Champions, dove la squadra di Conceicao dovrà ribaltare l’1-0 di San Siro per eliminare Lukaku e compagni. Ma c’è anche chi ha preso con ironia i contenuti di quello che appare un vero e proprio campionario di luoghi comuni legati al Belpaese. "Giustamente la pizza, perché mettere lo smog e la Co2 della Pianura Padana sarebbe stato troppo complicato per il grafico", ha scritto un utente. "Lambretta e pizza. Manca giusto il mandolino", ha segnalato, invece, un altro.

Le dichiarazioni del tecnico del Porto

Intanto, proprio a ridosso del match, ha parlato proprio il tecnico del Porto, Conceicao. "Sarà una partita equilibrata, molto difficile, contro una squadra piena di buoni giocatori. Abbiamo novanta minuti per provare a ribaltare il risultato, dobbiamo essere intelligenti. Conosciamo l'avversario e soprattutto cosa siamo capaci di fare noi" ha detto l’ex calciatore di Lazio e anche Inter. "Voglio una squadra intensa, pressante, aggressiva e soprattutto intelligente. Dobbiamo preparare la partita in base a chi siamo noi. In queste gare di altissimo livello, dobbiamo giocare nel modo in cui ci sentiamo più a nostro agio. Se ci adattiamo troppo all'avversario, allora le cose potrebbero non andare come vogliamo".