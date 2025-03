Calcio, Dani Alves assolto in appello da accusa di stupro in Spagna

Colpo di scena nel processo per violenza sessuale contro Danis Alves. Il Tribunale superiore di Giustizia di Catalogna ha assolto oggi l’ex calciatore brasiliano 41enne, ribaltando la condanna in primo grado a quattro anni e mezzo di carcere e al pagamento di 150.000 euro di danni. La presunta aggressione sessuale a una ragazza di 23 anni avvenne nella discoteca "Sutton" di Barcellona, il 31 dicembre 2022.

La corte d'appello, composta da tre donne e un uomo, ha annullato all'unanimità la precedente sentenza del Tribunale di Barcellona del 22 febbraio 2024, in quanto presenta carenze di valutazione che impediscono di condividere "la valutazione del tribunale di primo grado o la conclusione a cui giunge", aggiungendo che in questo caso prevale il diritto alla presunzione di innocenza. I giudici sottolineano anche che il fatto che l'ipotesi accusatoria non sia provata non significa che "l'ipotesi vera sia quella sostenuta dalla difesa dell'imputato". La Procura aveva suggerito una condanna a nove anni, mentre la difesa della vittima aveva chiesto 12 anni.

Le motivazioni

In particolare i quattro giudici hanno rilevato che il racconto della presunta vittima che aveva affermato di essersi sentita a disagio con Alves che poi l'avrebbe portata in bagno "differiva notevolmente" da quanto mostrato dalle immagini delle telecamere di sicurezza del locale che sembrano evidenziare "un accordo precedente" tra i due. Dani Alves è stato trattenuto in custodia cautelare per oltre un anno ed è stato rilasciato su cauzione dopo aver pagato una cauzione di un milione di euro. Questo processo è stato il primo caso di alto profilo da quando nel 2022 la Spagna ha rivisto le sue leggi per rendere il consenso centrale nella definizione di un reato sessuale sulla base del principio che "solo il sì significa sì".