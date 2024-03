Dani Alves lascia il carcere, pagata la cauzione da un milione di euro

L'ex calciatore brasiliano era detenuto dal 20 gennaio 2023, condannato a 4 anni e mezzo per lo stupro di una ragazza nella discoteca Sutton di Barcellona nella notte fra il 30 e il 31 dicembre 2022. Ora ha l'obbligo di firma settimanale e il divieto di avvicinarsi ad almeno mille metri dalla vittima

Era detenuto dal 20 gennaio 2023 per stupro, ora è libero su cauzione. L'ex calciatore brasiliano Dani Alves lascia il carcere di Brians 2, a Barcellona, dopo il pagamento di un milione di euro di cauzione. L'ex terzino di Barcellona, Juve e Psg, era stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per lo stupro di una ragazza di 23 anni nella discoteca Sutton di Barcellona nella notte fra il 30 e il 31 dicembre 2022.

La vicenda

Il Tribunale di Barcellona aveva disposto lo scorso 20 marzo la libertà provvisoria, in attesa della sentenza definitiva del processo a suo carico, dietro pagamento della cauzione di 1 milione di euro. Per l'ex calciatore brasiliano, il tribunale ha disposto la consegna dei suoi due passaporti, brasiliano e spagnolo e all'obbligo di firma settimanale, per attenuare il rischio di fuga, e il divieto di avvicinarsi ad almeno 1.000 metri dalla vittima.